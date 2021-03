Dl Covid, il governo vara la stretta: Pasqua in lockdown. Da lunedì altre 9 Regioni rosse: c’è anche la Puglia. Il resto d’Italia in arancione (Di venerdì 12 marzo 2021) Italia spaccata a metà dal coronavirus, con 11 Regioni in zona rossa e tutte le altre in arancione (a eccezione della Sardegna che resta in zona bianca). È l’effetto della stretta anti-pandemia varata dal governo con il decreto legge approvato in mattinata. L’esecutivo guidato da Mario Draghi ha infatti accolto le proposte arrivate dal Cts che prevedono, tra le altre cose, il passaggio automatico in zona arancione di tutte le Regioni attualmente gialle, oltre all’introduzione della soglia dei 250 casi per 100mila abitanti per lo slittamento in zona rossa. Nuovi parametri che sono stati resi effettivi dal ministero della Salute con le consuete ordinanze: da lunedì 15 marzo, quindi, passano in area rossa Emilia Romagna, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Italia spaccata a metà dal coronavirus, con 11in zona rossa e tutte lein(a eccezione della Sardegna che resta in zona bianca). È l’effetto dellaanti-pandemiata dalcon il decreto legge approvato in mattinata. L’esecutivo guidato da Mario Draghi ha infatti accolto le proposte arrivate dal Cts che prevedono, tra lecose, il passaggio automatico in zonadi tutte leattualmente gialle, oltre all’introduzione della soglia dei 250 casi per 100mila abitanti per lo slittamento in zona rossa. Nuovi parametri che sono stati resi effettivi dal ministero della Salute con le consuete ordinanze: da15 marzo, quindi, passano in area rossa Emilia Romagna, ...

