Divieti dal 15 marzo 2021. Le regole da seguire in zona rossa (Di sabato 13 marzo 2021) Nuove misure anti Covid da lunedì 15 marzo al 6 aprile 2021. Le Regioni che avranno un numero settimanale di casi superiore a 250 ogni 100.000 abitanti passano in zona rossa. A prescindere dal colore della Regione, dal 3 al 5 aprile, le misure della zona rossa verranno applicheranno in tutta Italia. Cosa si può fare in zona rossa fino al 6 aprile NUOVE regole DAL 15 marzo 2021 Sono vietati gli spostamenti all'interno del proprio Comune, se non per motivi di lavoro, necessità o salute. Si può uscire dalla propria abitazione solo con l'autocertificazione e un valido motivo valido (tra quelli previsti)Non è più possibile spostarsi verso altre abitazioni per andare a trovare amici o parenti.Chiusi ...

