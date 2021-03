DIRETTA | Vaccino Covid | Draghi | “Per Aifa non c’è legame tra incidenti e Astrazeneca”” VIDEO

Advertising

orizzontescuola : DIRETTA | Vaccino Covid, il premier Draghi visita hub vaccinale a Fiumicino [VIDEO] - Oraziosecondo : @tagadala7 A QUELLI CHE CI TRANQUILLIZZANO SUL VACCINO ASTROZENECA: 1) FACCIANO SAPERE SE LORO SONO STATI VACCINATI… - occhio_notizie : Covid, diretta De Luca: 'Evitiamo psicosi e allarmismi inutili sul vaccino Astrazeneca' - Giulia_B : @Teresafas @fabiochiusi Non tutti sono stati male: è un vaccino che causa una reazione nell'organismo, sicuro, ma '… - DoctorSassaroli : @ImolaOggi Quando lo vedrò prendere dal mucchio in flacone sigillato, aprirlo ed inoculare una dose di vaccino a lu… -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Vaccino

Adnkronos

Oggi Vincenzo De Luca ha tenuto la consuetaFacebook. Il Presidente della Campania ha affrontato diverse questioni, a partire dalla ...di cittadini fragili che vengono vaccinati con il...Tiene infine banco a livello mondiale la questione : il lotto dibloccato in Italia, la ... Zaia inIl bollettino Tamponi molecolari 4milioni 182mila quelli fatti ad oggi, 3milioni ...Così Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, durante la sua consueta diretta Facebook del venerdì.Come ogni venerdì il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb ha fatto il punto della situazione sulla campagna vaccinazioni, sulle misure in campo per contenere i contagi da ...