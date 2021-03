DIRETTA MotoGP, Test Losail Day5 LIVE: ultima giornata per Rossi, Morbidelli e Bagnaia prima del Mondiale (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI Test DI F1 DALLE 8.00 La cronaca del day-4 – Analisi day-4 – La frattura al piede di Alex Marquez – Il lavoro di Valentino Rossi Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta ed ultima giornata dei Test ufficiali della MotoGP. Sul circuito di Losail (Qatar) tutto è pronto per le ultime sette ore di azione che precederanno il via del Mondiale 2021, previsto il 28 marzo sempre su questa pista. Honda, Yamaha, Suzuki, Ducati ed Aprilia sono pronte a preparare gli ultimi dettagli in vista del campionato, un’occasione per Testare sul campo le ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEIDI F1 DALLE 8.00 La cronaca del day-4 – Analisi day-4 – La frattura al piede di Alex Marquez – Il lavoro di ValentinoBuongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alladella quinta eddeiufficiali della. Sul circuito di(Qatar) tutto è pronto per le ultime sette ore di azione che precederanno il via del2021, previsto il 28 marzo sempre su questa pista. Honda, Yamaha, Suzuki, Ducati ed Aprilia sono pronte a preparare gli ultimi dettagli in vista del campionato, un’occasione perare sul campo le ...

