DIRETTA MotoGP, Test Losail Day5 LIVE: tutti pronti a scendere in pista. Ultimo turno prima del Mondiale! (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.49 La classifica aggiornata dei tempi: 1 12 M. VIÑALES 1:53.244 2 21 F. MORBIDELLI +0.079 3 20 F. QUARTARARO +0.154 4 63 F. BAGNAIA +0.200 5 41 A. ESPARGARO +0.396 6 36 J. MIR +0.583 7 42 A. RINS +0.616 8 46 V. ROSSI +0.749 9 5 J. ZARCO +0.812 10 44 P. ESPARGARO +0.859 11.45 Attendiamo di vedere in pista gli italiani, costanti in questi giorni. Anche i giovani Enea Bastianini e Luca Marini, nuovi volti di casa Esponsorama Racing, continuano il lavoro nell'ultima giornata di azione prima del Mondiale. 11.41 Lo spagnolo Alex Marquez (Honda LCR) si è procurato una frattura al piede nella giornata di ieri. Non abbiamo ulteriori novità in merito alla condizione dell'iberico ...

