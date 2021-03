Desiderato | cercato | trovato | El Shaarawy e il gol che suggella il ritorno alla Roma

(Di venerdì 12 marzo 2021) Stephan Eldi nuovo in gol con ladopo 2 anni: unriuscito e ricco di significati.

e trovato', ha scritto stanotte Stephan El Shaarawy dopo il primo gol della sua nuova vita romanista. Non si riferiva però solo alla rete contro lo Shakhtar, ma anche a tutto ...e trovato" , ha scritto questa notte sul suo profilo social. Lo ha scritto tardi, perché Stephan con l'adrenalina di una serata indimenticabile ha faticato a dormire. Ha guardato ...Nell’immaginario collettivo, nostrano e internazionale, i borghi italiani sono delle perle tipiche – soprattutto – del Centro Sud. Quanti turisti si concedono itinerari nello ...La nuova vita di El Shaarawy in giallorosso: dalla sofferenza col Covid al gol di ieri allo Shakhtar, nel quale c’erano la rabbia e la frustrazione per l’ultimo difficile anno. E ora ci punta anche Ma ...