Decreto Pasqua, 290 milioni per congedi parentali, bonus baby sitter e smart working

Le misure per famiglie nel Decreto Pasqua: 290 milioni per congedi parentali, bonus baby sitter e smart working. ROMA – Il Decreto Pasqua ha al suo interno alcune misure per le famiglie. Il Governo ha deciso di dare vita ad un fondo da 290 milioni da dedicare a congedi parentali, bonus baby sitter e smart working. Un provvedimento necessario visto il passaggio di molte regioni in zona rossa e la Dad per gli alunni. Bonetti: "I congedi saranno retroattivi dal 1° gennaio 2021" La misura è stata fortemente voluta anche dalla ministra Bonetti.

