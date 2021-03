Decreto legge Covid in vigore da lunedì, l'Italia più rossa. Ecco le regioni che cambiano colore (Di venerdì 12 marzo 2021) Da lunedì 15 marzo gran parte dell’Italia sarà in zona rossa. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto legge, valido fino al 6 aprile, che stabilisce che le regioni che avranno un numero settimanale... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 12 marzo 2021) Da15 marzo gran parte dell’sarà in zona. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il, valido fino al 6 aprile, che stabilisce che leche avranno un numero settimanale...

Advertising

ItaliaViva : In diretta dalla Camera la dichiarazione di voto di @lisanoja sulla conversione in legge del Decreto Covid19. - Agenzia_Ansa : Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge con le nuove misure per il contrasto all'emergenza… - Tg1Rai : #Draghi riunisce i ministri per il via libera al nuovo decreto legge con le misure anti #COVID19, in vigore da lune… - Danii_ello : @DanieleOppo Decreto legge anziché DPCM, vuoi mettere? Stessi contenuti ma almeno la forma è salva! In fondo la ges… - francaravaz : @Stefano173456 @gjscco @GiuseppeConteIT E’ un Decreto Legge e NON un DPCM quindi “la Destra” ne discuterà in Parlamento -