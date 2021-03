Decaro: “Ristori immediati o si rischiano gravi tensioni sociali” (Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA – “Purtroppo siamo di fronte a numeri che impongono ulteriori restrizioni . Ma i ristori siano varati tempestivamente, in contemporanea con le misure: rischiamo altrimenti gravi tensioni sociali. Fondamentale è anche dare garanzie sulla sicurezza dei vaccini”. Lo avrebbe detto Antonio Decaro, presidente Anci, durante la riunione convocata dal governo sulle misure contenute nel DL che sarà approvato in giornata. Leggi su dire (Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA – “Purtroppo siamo di fronte a numeri che impongono ulteriori restrizioni . Ma i ristori siano varati tempestivamente, in contemporanea con le misure: rischiamo altrimenti gravi tensioni sociali. Fondamentale è anche dare garanzie sulla sicurezza dei vaccini”. Lo avrebbe detto Antonio Decaro, presidente Anci, durante la riunione convocata dal governo sulle misure contenute nel DL che sarà approvato in giornata.

