De Luca: "Siamo in guerra, in ogni condominio c'è una persona che muore" (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTiene fede al suo stile e non usa mezze misure, Vincenzo De Luca. Il presidente della regione Campania nella sua canonica diretta web del venerdì ha ammonito i cittadini con toni durissimi: "I nostri comportamenti devono diventare simili a quelli di marzo dello scorso anno: si sta in casa quando non e' assolutamente indispensabile andare fuori", ha dichiarato prima di rincarare la dose: "Siamo in guerra, a tanti cittadini non e' ancora chiaro, Siamo quasi nella situazione in cui in ogni condominio c'e' una persona che muore". Il numero uno di Palazzo Santa Lucia ha poi parlato del ritiro di un lotto del vaccino AstraZeneca: "Evitiamo psicosi, non c'è nessun motivo per essere angosciati. Qualcosa va verificato su persone ...

