DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 15 marzo: Leyla ed Emre genitori? (Di venerdì 12 marzo 2021) Primo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno Riparte una nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno con Can Yaman e Demet Ozdemir. Ormai mancano pochi appuntamenti all’epilogo della serie tv che va in onda nel nostro Paese dallo scorso giugno. Cosa accadrà nei prossimi episodi in onda sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì alle ore 16:35 sino alle 17:15? Le anticipazioni che arrivano direttamente dalla Turchia svelano che Sanem, dopo un equivoco, resterà bloccata sulla barca di Can. I due protagonisti dello sceneggiato ambientato ad Istanbul saranno costretti a chiarirsi una volta per tutte. Qui sotto troverete tutti gli spoiler, i riassunti e la trama della puntata che sarà trasmessa lunedì 15 marzo 2021. Leyla ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 12 marzo 2021) Primo appuntamento settimanale di– Le Ali delRiparte una nuova settimana di programmazione di– Le Ali delcon Can Yaman e Demet Ozdemir. Ormai mancano pochi appuntamenti all’epilogo della serie tv che va in onda nel nostro Paese dallo scorso giugno. Cosa accadrà nei prossimi episodi in onda sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì alle ore 16:35 sino alle 17:15? Leche arrivano direttamente dalla Turchia svelano che Sanem, dopo un equivoco, resterà bloccata sulla barca di Can. I due protagonisti dello sceneggiato ambientato ad Istanbul saranno costretti a chiarirsi una volta per tutte. Qui sotto troverete tutti gli spoiler, i riassunti e la trama della puntata che sarà trasmessa lunedì 152021....

