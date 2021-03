Daydreamer Le Ali del Sogno: Anticipazioni 15 – 20 Marzo 2021 2 Stagione (Di venerdì 12 marzo 2021) Anticipazioni Daydreamer Le Ali Del Sogno (Erkenci Kus il titolo originale): tutte le Anticipazioni e i riassunti delle puntate divisi per giorno e settimane della serie Tv che va in onda su Canale 5. Inoltre potete anche vedere le puntate di Daydreamer in replica streaming su Mediaset Play. I protagonisti sono Can Yaman, nel ruolo di Can Divit, e Demet Ozdemir nel ruolo di Sanem Aydin. Anticipazioni Seconda Stagione 5 Puntata Sanem saputo che Can sta per partire si precipita al molo per impedirglielo. Salta sulla barca gridandogli che non può andarsene, allora Can mette in moto la barca dicendole che la porterà con lui. Sanem preoccupata gli chiede di riportarla indietro, ma Can è irremovibile. Da qui si susseguono una serie di scene comiche con Sanem che cerca di ... Leggi su chiecosa (Di venerdì 12 marzo 2021)Le Ali Del(Erkenci Kus il titolo originale): tutte lee i riassunti delle puntate divisi per giorno e settimane della serie Tv che va in onda su Canale 5. Inoltre potete anche vedere le puntate diin replica streaming su Mediaset Play. I protagonisti sono Can Yaman, nel ruolo di Can Divit, e Demet Ozdemir nel ruolo di Sanem Aydin.Seconda5 Puntata Sanem saputo che Can sta per partire si precipita al molo per impedirglielo. Salta sulla barca gridandogli che non può andarsene, allora Can mette in moto la barca dicendole che la porterà con lui. Sanem preoccupata gli chiede di riportarla indietro, ma Can è irremovibile. Da qui si susseguono una serie di scene comiche con Sanem che cerca di ...

