Dario Argento protagonista del nuovo film di Gaspar Noé (Di venerdì 12 marzo 2021) Dario Argento svela al Noir in Festival 2021 di essere impegnato sul set del regista francese Gaspar Noé in veste di protagonista, per una volta davanti all'obiettivo. La sorpresa arriva nel corso della serata finale del Noir in Festival 2021, quest'anno in versione virtuale. Dario Argento, frequentatore abituale del festival dedicato al mistero e all'orrore, si collega telefonicamente svelando di essere a Parigi, impegnato sul set del nuovo film di Gaspar Noé. Dario Argento smette i panni del regista per calarsi in quelli di un attore interpretando un ruolo che appartiene al suo passato. A quanto pare, nel film di Gaspar Noé, di cui non si conoscono ancora dettagli, ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 12 marzo 2021)svela al Noir in Festival 2021 di essere impegnato sul set del regista franceseNoé in veste di, per una volta davanti all'obiettivo. La sorpresa arriva nel corso della serata finale del Noir in Festival 2021, quest'anno in versione virtuale., frequentatore abituale del festival dedicato al mistero e all'orrore, si collega telefonicamente svelando di essere a Parigi, impegnato sul set deldiNoé.smette i panni del regista per calarsi in quelli di un attore interpretando un ruolo che appartiene al suo passato. A quanto pare, neldiNoé, di cui non si conoscono ancora dettagli, ...

Advertising

ValentinaDAmic4 : Dario Argento protagonista del nuovo film di Gaspar Noé - - 99per100 : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST Scegli il FILM più bello di tutti i tempi tra: ?? DJANGO UNCHAINED QUENTIN TARANTINO ??? IL MIGLIO VERDE FRANK… - 99per100 : #SIMPLETHEBEST Scegli il FILM più bello di tutti i tempi tra: ?? DJANGO UNCHAINED QUENTIN TARANTINO ??? IL MIGLIO VE… - RinaldiPaolo2 : Da Lunedi' prossimo andra' in onda il film PROFONDO ROSSO di Dario Argento su tutte le reti TV,il film verra' repli… - djmisterpiu : tratto da una storia vera , un nuovo film di dario argento omicidio in quarantena!! omicidio in zona rossa!! dici… -