(Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Labitalia) - Non solo Culatello e Prosciutto. Nella food valley parmense c'èchi si cimenta nell'di pregiatiche arrivano dalle acque deidel, vengono selezionati all'origine con la massima cura, poi lavorati e sfilettati a mano da esperti artigiani e, infine, affumicati con un metodo frutto di una lunga esperienza. A produrre il salmone 'Fumara', nel cuore del, è Foodlab, azienda italiana nata da una passione e un'intuizione gourmand che ha saputo concretizzarsi in un progetto imprenditoriale vincente. Una storia tutta italiana nata nel 2000, a, quando tre fratelli - Gianpaolo, Francesco ed Elisabetta Ghilardotti - riescono a trasformare il loro amore per la cucina in un'azienda specializzata ...

Advertising

lifestyleblogit : Dai mari del Nord al Polesine, anche affumicatura salmoni è 'made in Parma' - - BnB_Ferroviere : La @triennalemilano presenta il progetto Ascoltare il design, podcast consigliato ai bambini dai 6 agli 11 anni - morianisergio : RT @eventiatmilano: La @triennalemilano presenta il progetto Ascoltare il design, podcast consigliato ai bambini dai 6 agli 11 anni https:… - eventiatmilano : La @triennalemilano presenta il progetto Ascoltare il design, podcast consigliato ai bambini dai 6 agli 11 anni - Gazzettadmilano : Ascoltare il design Enzo Mari spiegato ai bambini Un podcast consigliato per bambini dai 6 agli 11 anni disponibile… -

Ultime Notizie dalla rete : Dai mari

ciociariaoggi.it

Venti moderati o fortiquadranti sud - occidentali.molto mossi o agitati. Previsioni meteo per domani, 13 marzo: Centro Al Centro: Al mattino tempo stabile con qualche nube tra ...... residui addensamenti nuvolosi lungo l'Appennino, con fiocchi di neve1500m. Al sud nubi ...: Molto mosso il mare di Sardegna . Da mossi a molto mossi mar ligure e tirreno centro - ...Non solo Culatello e Prosciutto. Nella food valley parmense c'è anche chi si cimenta nell'affumicatura di pregiati salmoni che arrivano dalle acque dei mari del Nord, vengono selezionati all'origine c ...Diano Marina. Buona prestazione del dianese Niccolò Bonifazio alla terza tappa della Tirreno-Adriatico, soprannominata la Corsa dei Due Mari, gara ciclistica a tappe in programma fino al 16 marzo in I ...