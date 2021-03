Dagli Usa 10 respiratori portatili per la Lombardia: già in uso anche all’Asst Bergamo Est (Di venerdì 12 marzo 2021) Dieci respiratori di ultima generazione per la lotta contro il Covid-19 sono stati donati Dagli Usa alla Regione Lombardia. La donazione arriva attraverso la Missione Diplomatica degli Stati Uniti d’America in Italia e l’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid). Fa parte del pacchetto complessivo di assistenza di 60 milioni di dollari approvato dal Governo statunitense a sostegno dell’Italia. respiratori USA – I respiratori portatili prodotti negli Stati Uniti sono dotati di una tecnologia all’avanguardia e molto richiesta. Sono strumenti compatti e mobili che consentiranno alle strutture sanitarie della Lombardia flessibilità nel trattamento dei pazienti colpiti dal virus. OSPEDALI LOMBARDI – I dieci dispositivi sono stati già consegnati alla ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 12 marzo 2021) Diecidi ultima generazione per la lotta contro il Covid-19 sono stati donatiUsa alla Regione. La donazione arriva attraverso la Missione Diplomatica degli Stati Uniti d’America in Italia e l’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid). Fa parte del pacchetto complessivo di assistenza di 60 milioni di dollari approvato dal Governo statunitense a sostegno dell’Italia.USA – Iprodotti negli Stati Uniti sono dotati di una tecnologia all’avanguardia e molto richiesta. Sono strumenti compatti e mobili che consentiranno alle strutture sanitarie dellaflessibilità nel trattamento dei pazienti colpiti dal virus. OSPEDALI LOMBARDI – I dieci dispositivi sono stati già consegnati alla ...

