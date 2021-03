Da un magistrato all’altro | così da Dema si corre verso il centrodestra di Maresca

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Dal centrosinistra, anzi dalla sinistra, al, anzi alla destra. Ma sempre da un. E’ questa la proposta (indecente) che parecchi esponenti distanno prendendo in considerazione, ma in realtà non manca chi si offre in prima persona, per passare dalla corte di Luigi De Magistris a quella di Catello. Vale a dire dalla corte del sindaco in scadenza e già proiettatole elezioni regionali della Calabria dova ha deciso dire come aspirante Governatore, a quella del candidato sindaco in pectore del. Le voci di dentro di palazzo San Giacomo raccontano che gli uomini vicini a colui che continua ad essere un sostituto procuratore generale di Corte ...