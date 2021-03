Da lunedì zona rossa con possibile chiusura delle scuole: oggi si decide (Di venerdì 12 marzo 2021) Nel Lazio la situazione non migliora, anzi. Se fino a ieri si pensava ad un cambio fascia in zona arancione, oggi l’ipotesi è la zona rossa. In queste ore arriverà la decisione del Governo. Lazio in zona rossa da lunedì: oggi la decisione Attualmente nella Regione il valore Rt è a 1.3 e la zona rossa scatta quando il valore supera l’1.25. Dal giallo, all’arancione rinforzato fino alla zona rossa. Questo cambiamento arriva in poche ore dopo aver analizzato l’andamento dei contagi da Covid-19 nelle ultime settimane. Roma e il Lazio sono ad un passo dalla zona rossa, questo sarebbe un duro colpo per i lavoratori, specialmente per chi ha bar e ... Leggi su romanotizie24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Nel Lazio la situazione non migliora, anzi. Se fino a ieri si pensava ad un cambio fascia inarancione,l’ipotesi è la. In queste ore arriverà la decisione del Governo. Lazio indala decisione Attualmente nella Regione il valore Rt è a 1.3 e lascatta quando il valore supera l’1.25. Dal giallo, all’arancione rinforzato fino alla. Questo cambiamento arriva in poche ore dopo aver analizzato l’andamento dei contagi da Covid-19 nelle ultime settimane. Roma e il Lazio sono ad un passo dalla, questo sarebbe un duro colpo per i lavoratori, specialmente per chi ha bar e ...

Ultime Notizie dalla rete : lunedì zona Speranza: da lunedì Italia in arancione 11.19 Speranza: da lunedì Italia in arancione Zona rossa nazionale dal 3 al 5 aprile, (a parte le Regioni in bianco), in concomitanza con la Pasqua: questa la proposta del ministro Speranza all'incontro informale sulle ...

Covid, a Pasqua tutta Italia in zona rossa. Speranza: dal 15 marzo zone gialle portate in arancione ... con Rt e tasso di ricoveri in terapia intensiva che hanno superato le soglie di rischio, da lunedì 15 marzo entrino in zona rossa tutte le regioni eccetto Sardegna, Sicilia, Calabria e Umbria; in ...

Covid, Speranza: «Nuovo Dpcm valido fino al 6 aprile, Pasqua compresa. Non possiamo abbassare la ... Il Sole 24 ORE 11.19 Speranza: da lunedì Italia in arancione zona rossa nazionale dal 3 al 5 aprile, (a parte le Regioni in bianco), in concomitanza con la Pasqua: questa la proposta del ministro Speranza all'incontro informale sulle ... con Rt e tasso di ricoveri in terapia intensiva che hanno superato le soglie di rischio, da lunedì 15 marzo entrino in zona rossa tutte le regioni eccetto Sardegna, Sicilia, Calabria e Umbria;