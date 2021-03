Da lunedì altre otto Regioni e la Provincia di Trento in area rossa. Verifiche su Basilicata (Di venerdì 12 marzo 2021) In area rossa da lunedì: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto, Trento. La Campania e il Molise erano già in rosso Leggi su rainews (Di venerdì 12 marzo 2021) Inda: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto,. La Campania e il Molise erano già in rosso

Da lunedì 9 regioni in area rossa. Verifiche su Basilicata ... firmerà nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 15 marzo. Passano in area rossa ... Sardegna bianca "Tutte le altre Regioni, tranne le 9 indicate in rosso, saranno in area arancione ...

