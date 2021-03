Da lunedì 15 marzo 2021 10 regioni in zona rossa insieme a Trento: la situazione (Di venerdì 12 marzo 2021) Il governo promette di arrivare a quota 500mila vaccini ogni giorno ( oggi ne sono stati fatti, finalmente oltre 200mila). Per farlo servono restrizioni e le nuove misure di contenimento aiuteranno, anche visto l’aumento dei casi, con numeri che tornano a fare paura, un anno, dopo, si fanno sempre più severe. Da lunedì 15 marzo 2021 si cambia ancora e l’Italia torna a tingersi di rosso. Passano in area rossa le regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento. Le nuove regioni si unisco alla Campania, alla Basilicata ( per la quale però al momento sarebbero in corso delle modifiche) e al Molise che sono già rosse da una settimana. I governatori di alcune regioni hanno ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 12 marzo 2021) Il governo promette di arrivare a quota 500mila vaccini ogni giorno ( oggi ne sono stati fatti, finalmente oltre 200mila). Per farlo servono restrizioni e le nuove misure di contenimento aiuteranno, anche visto l’aumento dei casi, con numeri che tornano a fare paura, un anno, dopo, si fanno sempre più severe. Da15si cambia ancora e l’Italia torna a tingersi di rosso. Passano in arealeEmilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di. Le nuovesi unisco alla Campania, alla Basilicata ( per la quale però al momento sarebbero in corso delle modifiche) e al Molise che sono già rosse da una settimana. I governatori di alcunehanno ...

