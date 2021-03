Da Francesco Oppini a Stefania Orlando | le reazioni degli ex GF Vip a Zorzi opinionista all’Isola

(Di venerdì 12 marzo 2021) Tommasopuò contare su dei supporter di primo livello. Oltre infatti ai numerosi fan che lo seguono da prima ancora della sua esperienza come concorrente del GF Vip, anche, gli altri due membri del golden trio, hanno manifestato sempre il loro supporto all’amico. Ma come hanno reagito alla notizia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

coglioni_i : RT @waldauseyes: ?????? Francesco Oppini sta usando Tommaso Zorzi perché vuole vincere l'Isola de Famosi ?????? - CangemiAnnarita : @ Francesco_oppini_82 qui per ricordarti che @tommaso_zorzi ti deve pagare un’altra scommessa ?? #tzvip - Giusy83699880 : Francesco Maria Oppini fai paura #tzvip #tzisola #Isola - Marvi04772735 : @simone_paciello Le ratte ovvero le fan di Francesco Oppini sono con te!!!!! Vai e spacca molti cocchi!!!!???? - Maria67509026 : RT @SimoRa99: “Il mio rapporto fuori dalla casa continua con Francesco Oppini, Stefania Orlando, Eli Gregoraci, Enock Barwuah e Andrea Zell… -

Il Messaggero

dalla parte di Tommaso Zorzi Tra le persone che si sono dette felici per Tommaso Zorzi, non poteva mancare. L'intensa e sincera amicizia nata all'interno della casa ...Tommaso Zorzi può contare su dei supporter di primo livello. Oltre infatti ai numerosi fan che lo seguono da prima ancora della sua esperienza come concorrente del GF Vip , anchee Stefania Orlando , gli altri due membri del golden trio , hanno manifestato sempre il loro supporto all'amico. Ma come hanno reagito alla notizia di Zorzi opinionista ufficiale all'...Tommaso Zorzi è l’opinionista dell’Isola dei famosi 2021. La notizia è stata accolta con gioia dai suoi tantissimi fan. Non è mancato, tuttavia, chi ha storto il naso. L’influencer, notando un po’ di ...Ha perso un dente in diretta tv mentre stava per giocare in studio con Bonolis. L'incredibile disavventura della contessa De Blanck ad Avanti un altro.