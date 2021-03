Da cosa nascono le cautele sul vaccino dell’AstraZeneca (Di venerdì 12 marzo 2021) Trenta casi di eventi tromboembolici sono stati rilevati tra cinque milioni di persone che hanno ricevuto il vaccino in Europa. cosa stanno decidendo i diversi paesi. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 12 marzo 2021) Trenta casi di eventi tromboembolici sono stati rilevati tra cinque milioni di persone che hanno ricevuto ilin Europa.stanno decidendo i diversi paesi. Leggi

Advertising

ziobaffone : @battmark2 Bah, sul discorso di cosa è naturale e cosa no ho sempre avuto problemi. Per dire, gli esseri umani nasc… - banzailatoblu : questa cosa mellos-catechisters sembra un po’ la sinistra e la destra hegeliana: entrambe le correnti di pensiero n… - Ahrtics : @catenelmetro Io ci ho provato ma ogni volta nascono infiniti dibattiti inutili per colpa di questa cosa e che fatica - enfperalta : @dade494 cioè non è cosa con cui nascono però e una cosa che 'imparano'? per via della lingua - SaettaMcQueen36 : La stessa identica cosa. Quelli come te nascono coglioni o ci diventano? Oppure sono pagati per fare i coglioni su… -