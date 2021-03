Da AstraZeneca a Pfizer e Moderna: quante dosi usate in l'Italia? In aprile arriva il monodose Janssen (Di venerdì 12 marzo 2021) Alle 6 di questa mattina in Italia risultavano quasi 6,2 milioni di persone (6.219.849 per l'esattezza) di cui 1,8 milioni anche con la seconda dose. Questo significa che il 7% degli Italiani ha ... Leggi su leggo (Di venerdì 12 marzo 2021) Alle 6 di questa mattina inrisultavano quasi 6,2 milioni di persone (6.219.849 per l'esattezza) di cui 1,8 milioni anche con la seconda dose. Questo significa che il 7% deglini ha ...

Advertising

PiazzapulitaLA7 : '#Astrazeneca? Ho fatto Pfizer ma se dovessi avere a disposizione Astrazeneca lo farei!' Andrea Crisanti… - RobertoBurioni : Il ritardo nelle vaccinazioni dell'EU è una pagina nera nella storia dell'Unione, che costerà tanti morti evitabili… - civati : L’uomo che il paese non si meritava ma di cui il paese aveva bisogno, zio pfizer. - danteguest1 : Voi che vi siete 'vaccinati' con Astrazeneca non vi preoccupate, non rimarrete soli. 'VACCINO' PFIZER 'Non è poss… - CorvinoSantino : Tra gli effetti collaterali del vaccino #Pfizer l'allungamento del pene di tre centimetri Fanculo #AstraZeneca -