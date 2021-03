Crociera in fiamme nel porto | terrore a bordo | le foto fanno il giro del mondo

(Di venerdì 12 marzo 2021) Panico adella Msc Lirica, grosso incendio divampa sulla nave. Il vasto incendio è divampato sulla nave dadanneggiando la parte centrale dell’imbarcazione. La nave è in questo periodo ferma a causa della pandemia e del blocco delle crociere.indunque non c’erano passeggeri e non si registrano feriti. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

A Corfù , in Grecia, un vasto incendio è divampato a bordo della nave daMsc Lirica. Le, come si può vedere dalle prime immagini e dai primi video che stanno circolando in rete e sui social, si sono sviluppate lungo la parte centrale della nave, ormeggiata ......daMsc Lirica dallo scorso 30 gennaio. Nelle acque antistanti l'isola, infatti, è divampato un vasto incendio a bordo della nave. Dalle immagini che stanno giungendo sembra che lesi ...Incendio a bordo della Msc Lirica, nessun ferito. Corfù - Sull'imbarcazione c'era un solo membro dell'equipaggio che è stato tratto in salvo senza pericoli ...Paura davanti alle coste di Corfù, in Grecia. Una nave da crociera, la Msc Lirica, ha preso fuoco sul lato di dritta, all'altezza delle cabine. La nave è in questo periodo ferma a causa della pandemia ...