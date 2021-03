Cristo Re e Villa Betania, protesta dei lavoratori: “Il contratto firmato va rispettato” (Di venerdì 12 marzo 2021) Hanno lottato per 14 anni per ottenere un contratto di lavoro adeguato, e dopo la sottoscrizione, arrivata a ottobre 2020, i lavoratori del gruppo Giomi si sono trovati ancora oggi davanti all’Ospedale Cristo Re di Roma, una delle strutture in cui il contratto di lavoro di Sanità privata è ancora disapplicato, per far rispettare i loro diritti. Sono passati mesi dalla firma, ma non è ancora arrivata l’applicazione totale del contratto: “Il gruppo Giomi non ha applicato quanto previsto dal contratto, soprattutto per quanto riguarda il pagamento del tabellare e l’una tantum – fa sapere uno dei dipendenti – Oltre al danno di una scadenza che ha lasciato i dipendenti 14 anni fermi, sia come salari che come diritti, oggi abbiamo la beffa che quello che abbiamo sottoscritto ancora non viene ... Leggi su italiasera (Di venerdì 12 marzo 2021) Hanno lottato per 14 anni per ottenere undi lavoro adeguato, e dopo la sottoscrizione, arrivata a ottobre 2020, idel gruppo Giomi si sono trovati ancora oggi davanti all’OspedaleRe di Roma, una delle strutture in cui ildi lavoro di Sanità privata è ancora disapplicato, per far rispettare i loro diritti. Sono passati mesi dalla firma, ma non è ancora arrivata l’applicazione totale del: “Il gruppo Giomi non ha applicato quanto previsto dal, soprattutto per quanto riguarda il pagamento del tabellare e l’una tantum – fa sapere uno dei dipendenti – Oltre al danno di una scadenza che ha lasciato i dipendenti 14 anni fermi, sia come salari che come diritti, oggi abbiamo la beffa che quello che abbiamo sottoscritto ancora non viene ...

Advertising

italiaserait : Cristo Re e Villa Betania, protesta dei lavoratori: “Il contratto firmato va rispettato” - breccola80 : RT @fpcgilromalazio: Sanità privata, in presidio oggi le lavoratrici e i lavoratori di Cristo Re e Villa Betania (Gruppo Giomi) per la pien… - effemoscovini : RT @fpcgilromalazio: Sanità privata, in presidio oggi le lavoratrici e i lavoratori di Cristo Re e Villa Betania (Gruppo Giomi) per la pien… - SteCap73 : RT @fpcgilromalazio: Sanità privata, in presidio oggi le lavoratrici e i lavoratori di Cristo Re e Villa Betania (Gruppo Giomi) per la pien… - RizzutoMax : RT @fpcgilromalazio: Sanità privata, in presidio oggi le lavoratrici e i lavoratori di Cristo Re e Villa Betania (Gruppo Giomi) per la pien… -

Ultime Notizie dalla rete : Cristo Villa Uno scrigno sulla Rive Gauche ... e nei suoi ultimi alla residenza d'artista a Villa Medici nel 2018 che ha prodotto il lavoro In - ... la sua luce, il Museo Archeologico, il Cristo Velato e infatti la mia prima serie di foto in bianco ...

Lavoro Sanità privata Roma, in troppe realtà manca applicazione del contratto "Ai lavoratori del Cristo Re e Villa Betania la proprietà non ha ancora pagato nè l'una tantum prevista dal nuovo contratto, nè gli arretrati. La scusa di attendere che la Regione Lazio eroghi la ...

Tavole del Cinquecento tornano a Villa Mensa dopo i lavori di restauro La Nuova Ferrara Cristo Re e Villa Betania, protesta dei lavoratori: “Il contratto firmato va rispettato” Hanno lottato per 14 anni per ottenere un contratto di lavoro adeguato, e dopo la sottoscrizione, arrivata a ottobre 2020, i lavoratori del gruppo Giomi si sono trovati ancora oggi davanti ...

Tavole del Cinquecento tornano a Villa Mensa dopo i lavori di restauro SABBIONCELLO S.V. Hanno ritrovato la loro collocazione, dopo l’opera di restauro, le sei tavole in legno decorato riaffiorate durante i lavori di recupero di Villa Mensa. Non la collocazione originari ...

... e nei suoi ultimi alla residenza d'artista aMedici nel 2018 che ha prodotto il lavoro In - ... la sua luce, il Museo Archeologico, ilVelato e infatti la mia prima serie di foto in bianco ..."Ai lavoratori delRe eBetania la proprietà non ha ancora pagato nè l'una tantum prevista dal nuovo contratto, nè gli arretrati. La scusa di attendere che la Regione Lazio eroghi la ...Hanno lottato per 14 anni per ottenere un contratto di lavoro adeguato, e dopo la sottoscrizione, arrivata a ottobre 2020, i lavoratori del gruppo Giomi si sono trovati ancora oggi davanti ...SABBIONCELLO S.V. Hanno ritrovato la loro collocazione, dopo l’opera di restauro, le sei tavole in legno decorato riaffiorate durante i lavori di recupero di Villa Mensa. Non la collocazione originari ...