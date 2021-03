Cristina Marino e Nina Speranza | ecco chi sono compagna e figlia di Luca Argentero

Leggi su chedonna

(Di venerdì 12 marzo 2021)e la piccola: età, altezza e vita privata delladi, all’anagrafeRoberta, è un’attrice e modella milanese, nota per aver recitato in “Amore 14?, nella fiction “Una grande famiglia” e nel film “Vacanze ai Caraibi”. Nel 2015 è stata al centro del Gossip per il suo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it