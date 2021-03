Cristiano Ronaldo: Psg o Real Madrid nel suo futuro? (Di venerdì 12 marzo 2021) Se fino a qualche me fa sembrava possibile addirittura il prolungamento del contratto, ora l’eliminazione dalla Champions League potrebbe aver ribaltato lo scenario. Cristiano Ronaldo e la Juventus sarebbero sul punto di dirsi addio a fine stagione con il portoghese destinato a sbarcare al Psg o ritornare al Real Madrid. Chi la spunterà tra Real Madrid e Psg? Al momento sono questi due i club ad avere le maggiori chances di prendere il portoghese. Senza dubbio il suo eventuale ritorno a Madrid avrebbe del clamoroso, specie per come è finita, ma un campione del genere sarebbe accolto favorevolmente da tutto l’ambiente, considerato l’andamento altalenante delle Merengues durante questi tre anni senza di lui. Al momento si tratta solo di voci, ma appare chiara ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 12 marzo 2021) Se fino a qualche me fa sembrava possibile addirittura il prolungamento del contratto, ora l’eliminazione dalla Champions League potrebbe aver ribaltato lo scenario.e la Juventus sarebbero sul punto di dirsi addio a fine stagione con il portoghese destinato a sbarcare al Psg o ritornare al. Chi la spunterà trae Psg? Al momento sono questi due i club ad avere le maggiori chances di prendere il portoghese. Senza dubbio il suo eventuale ritorno aavrebbe del clamoroso, specie per come è finita, ma un campione del genere sarebbe accolto favorevolmente da tutto l’ambiente, considerato l’andamento altalenante delle Merengues durante questi tre anni senza di lui. Al momento si tratta solo di voci, ma appare chiara ...

Advertising

ESPNFC : Juventus must 'free' Cristiano Ronaldo this summer, according to former Juventus president Giovanni Cobolli Gigli ?? - GoalItalia : #CR7 ha steccato contro il Porto: ma metterlo in discussione è fuori dal mondo. Il commento di @romeoagresti 7?????? - ZZiliani : Alla fine il nodo è venuto al pettine. A 3 anni di distanza dall’affare del secolo, tutti prendono atto della folli… - WannaBeCapiscer : RT @umberrated: Mi sono preso qualche giorno per poter commentare in maniera pacata sull'argomento, perché mi sa che in tanti non hanno cap… - Napoli154271903 : RT @pisto_gol: ??Secondo “AS” Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juve prima della scadenza del suo contratto, mentre “Le Parisien” conf… -