Cristiano Ronaldo, in Spagna sono sicuri: Mendes vuole riportarlo al Real Madrid… (Di venerdì 12 marzo 2021) Ancora pesanti scorie da smaltire per la Juventus dopo l'eliminazione dalla Champions League agli ottavi di finale. Il doppio confronto col Porto ha detto che la Vecchia Signora, per il terzo anno consecutivo, ha dovuto rinunciare al sogno di inseguire la grande Coppa. Un risultato che pesa anche per il futuro di qualche giocatore e, in questo caso, di uno in particolare: Cristiano Ronaldo.Secondo diversi rumors, il portoghese potrebbe essere lasciato partire al termine di questa stagione. In Spagna, in particolare, sono convinti che ci possa essere un grande ritorno che avrebbe del clamoroso.Cristiano Ronaldo torna al Real Madridcaption id="attachment 1098357" align="alignnone" width="467" Cristiano Ronaldo (getty images)/captionLa ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 12 marzo 2021) Ancora pesanti scorie da smaltire per la Juventus dopo l'eliminazione dalla Champions League agli ottavi di finale. Il doppio confronto col Porto ha detto che la Vecchia Signora, per il terzo anno consecutivo, ha dovuto rinunciare al sogno di inseguire la grande Coppa. Un risultato che pesa anche per il futuro di qualche giocatore e, in questo caso, di uno in particolare:.Secondo diversi rumors, il portoghese potrebbe essere lasciato partire al termine di questa stagione. In, in particolare,convinti che ci possa essere un grande ritorno che avrebbe del clamoroso.torna alMadridcaption id="attachment 1098357" align="alignnone" width="467"(getty images)/captionLa ...

Advertising

ESPNFC : Juventus must 'free' Cristiano Ronaldo this summer, according to former Juventus president Giovanni Cobolli Gigli ?? - GoalItalia : #CR7 ha steccato contro il Porto: ma metterlo in discussione è fuori dal mondo. Il commento di @romeoagresti 7?????? - tancredipalmeri : Il classico salto con esultanza di Cristiano Ronaldo - AugustineMosik1 : RT @cr7raprhymes: Cristiano Ronaldo aged 31, 32, 33 vs Lionel Messi aged 31, 32, 33 - EntiusDRC : RT @GnocchiGene: Segnali di fine rapporto tra la Juve e Ronaldo: ieri Agnelli ha regalato a Cristiano una maglietta con su scritto TFR 7 #J… -