Cristiano Ronaldo al PSG? il quotidiano "AS" spiega l'ipotesi (Di venerdì 12 marzo 2021) Cristiano Ronaldo sembra sempre più lontano dalla Juventus e vicino al PSG, lo riporta il quotidiano spagnolo "AS". Al centro di questa ipotesi si trova l'eliminazione dalla Champions League e le molte critiche ricevute dal portoghese. Cristiano Ronaldo al PSG, solo a determinate condizioni Se il rispetto del contratto fino al 2022 di Cristiano Ronaldo sembrava scontato, oggi nulla sembra più certo. Il giornale spagnolo "AS" difatti, riprendendo un intervento del giornalista Josep Pedrerol durante il programma "El Chiringuito", afferma che la vendita di Cristiano Ronaldo non pare impossibile.La condizione necessaria al trasferimento sarebbe il rinnovo dell'attaccante Kylian Mbappé con il Paris

