Crisanti: 'Il virus rimane sui soldi che maneggiamo? Meglio usare la carta di credito' (Di venerdì 12 marzo 2021) Il microbiologo ospite di 'Un Giorno da Pecora', su a Rai Radio1: 'Quando torno a casa la disinfetto ... Leggi su today (Di venerdì 12 marzo 2021) Il microbiologo ospite di 'Un Giorno da Pecora', su a Rai Radio1: 'Quando torno a casa la disinfetto ...

Advertising

Archie1064 : Crisanti: 'le banconote veicolano il virus: usate le carte di credito!' Eh, niente, ci teneva ad aVISArci. #CazzatArchie #Crisanti - camiziani : RT @Gio1ng: 'Quando saremo tutti vaccinati dobbiamo blindare l'Italia per non fare entrare il virus da fuori con le sue varianti' così Cris… - rosarioT1970 : RT @Gio1ng: 'Quando saremo tutti vaccinati dobbiamo blindare l'Italia per non fare entrare il virus da fuori con le sue varianti' così Cris… - Stefytassinari : RT @Gio1ng: 'Quando saremo tutti vaccinati dobbiamo blindare l'Italia per non fare entrare il virus da fuori con le sue varianti' così Cris… - bubusgnaus : Sempre più convinto che crisanti sia un povero uomo con la psicosi da virus ogni volta che parla farnetica..solo lo… -