Creati pannelli isolanti dalla CO2 per l’efficienza energetica

(Di venerdì 12 marzo 2021) Pittura in grado di abbassare le temperature degli ambienti interni durante il periodo della calura estiva, pavimentazione stradale fonoassorbente come le strade regionali della Valle d’Aosta oda scarti di lavorazione industriale per miglioraredegli edifici. Sono questi alcuni esempi dell’innovazione del settore edilizio ed infrastrutturale, che sta facendo passi da gigante grazie anche all’utilizzo di processi di sintesi sempre più sofisticati e a minor impatto inquinante. La novità riguarda proprio idi nuovissima generazione, che la multinazionale Covestro, insieme ai partner Puren, BYK-Chemie e PSS Polymer Standard Service, ha deciso di creare. La Covestro, azienda leader mondiale nei ...