Crac Cirio, si chiude la vicenda giudiziaria: 5 anni e 3 mesi per Cragnotti in Cassazione (Di venerdì 12 marzo 2021) Quasi vent'anni dopo si chiude la vicenda giudiziaria legata al dissesto della Cirio. Una vicenda che inizio millennio gettò nel panico il mondo del risparmio italiano. A distanza di quasi 20 anni dalla dichiarazione di insolvenza, è diventata definitiva la condanna dell'ex patron del gruppo alimentare Sergio Cragnotti, noto perchè fu anche presidente della Lazio campione d'Italia 2000. La Cassazione ha confermato oggi i 5 anni e 3 mesi inflitti nel processo di appello bis, il 26 giugno 2019, dopo un precedente annullamento da parte della stessa Suprema Corte nel 2017. "Una vicenda lunga e sofferta", dice il difensore di Cragnotti, l'avvocato Nicoletta Piergentili, che ...

