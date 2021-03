CR7 – Flop! (Di venerdì 12 marzo 2021) di Redazione. La Juventus è rimasta a bocca asciutta: senza scudetto, mancando il filotto dei 10 tricolori di fila, ma soprattutto senza quella Coppa dalle grandi... Leggi su freeskipper (Di venerdì 12 marzo 2021) di Redazione. La Juventus è rimasta a bocca asciutta: senza scudetto, mancando il filotto dei 10 tricolori di fila, ma soprattutto senza quella Coppa dalle grandi...

gianmancho1 : RT @Juventina962: 'Ronaldo sotto accusa dopo il flop in champions' Cit tg5. SIETE LA ROVINA DI QUESTO SPORT, LA ROVINA. Perdonali Cr7, sono… - robertorodi76 : RT @Juventina962: 'Ronaldo sotto accusa dopo il flop in champions' Cit tg5. SIETE LA ROVINA DI QUESTO SPORT, LA ROVINA. Perdonali Cr7, sono… - LucianaTognoli : RT @Juventina962: 'Ronaldo sotto accusa dopo il flop in champions' Cit tg5. SIETE LA ROVINA DI QUESTO SPORT, LA ROVINA. Perdonali Cr7, sono… - trevisan_dario : Detto in tempi non sospetti..... La Gazzetta dello Sport: Costi altissimi, flop europei: il grande rebus CR7. Ma l… - GaneshPalaniNa6 : RT @Vatenerazzurro1: La buonasera del vate : #Vidal si opera, #Pif ora è in vantaggio, il flop #Cr7. ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : CR7 Flop Zampini: Senza Cr7 non avremmo vinto niente Sul filone di moda in questi giorni, ovvero se Ronaldo sia da considerare un flop per la Juve che l'aveva preso soprattutto per vincere la Champions, si inserisce Massimo Zampini . Il giornalista di fede bianconera, volto noto di Tiki - Taka, sostiene a Radio Punto nuovo che ...

CMIT TV - Juventus, De Paola: 'Pirlo è ancora un ex giocatore! Basta con i senatori! Ecco cosa serve' Il Direttore difende il campione portoghese: 'Non può essere un flop, è una risorsa per la Juve ma ... BILANCIO DI RONALDO - 'Non può non essere soddisfatta la Juve di CR7 - prosegue De Paola - ha ...

Cristiano Ronaldo, flop clamoroso: la Juve ha speso una cifra folle Corriere dello Sport.it La Signora tornerà ragazza Tanti giovani, rebus Pirlo Da tre anni a questa parte, però, si è preso la scena al contrario: nonostante il cinque volte Pallone d'oro, il flop della Juventus ... a far tremare il mito di CR7: la punizione rasoterra ...

Juve, adesso Ronaldo è un caso: i bookmaker aprono a United e PSG Cristiano Ronaldo è ora uno dei nodi cruciali per il futuro dei bianconeri, e dopo il flop con il Porto anche i bookmaker sentono ... la squadra che ha reso grande CR7, è la prima a quota 5,50, ...

