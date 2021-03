Covid, via libera del Cdm al nuovo decreto: 12 regioni in zona rossa, 8 in arancione. Serrata a Pasqua e 209 milioni per i congedi parentali (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Consiglio dei ministri si è concluso dopo meno di due ore con il via libera al decreto legge con il quale l’esecutivo guidato da Mario Draghi imporrà nuove restrizioni alla luce dell’impennata dei contagi e del costante peggioramento della situazione sanitaria in tutto il Paese a causa dell’emergenza Covid. A quanto si apprende, 12 regioni italiane si ritroveranno da lunedì in zona rossa, mentre sono 8 in totale quelle in arancione. Nessuna nelle fasce di rischio più basse. Tra i provvedimenti che hanno ricevuto il benestare del governo e delle regioni, anche la già anticipata stretta di Pasqua che per gli italiani sarà caratterizzata da un’Italia completamente in fascia rossa. Tra le norme inserite anche il via ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Consiglio dei ministri si è concluso dopo meno di due ore con il viaallegge con il quale l’esecutivo guidato da Mario Draghi imporrà nuove restrizioni alla luce dell’impennata dei contagi e del costante peggioramento della situazione sanitaria in tutto il Paese a causa dell’emergenza. A quanto si apprende, 12italiane si ritroveranno da lunedì in, mentre sono 8 in totale quelle in. Nessuna nelle fasce di rischio più basse. Tra i provvedimenti che hanno ricevuto il benestare del governo e delle, anche la già anticipata stretta diche per gli italiani sarà caratterizzata da un’Italia completamente in fascia. Tra le norme inserite anche il via ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Agenzia italiana del farmaco ha deciso in via precauzionale di emettere un divieto di utilizzo di un lotto del va… - massimogara : Bene. Inizio del ritorno alla normalità Aerei, via ai voli «Covid tested» tra Milano Malpensa e New York - Agenzia_Ansa : Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge con le nuove misure per il contrasto all'emergenza… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Covid, via libera del Cdm al nuovo decreto: 12 regioni in zona rossa, 8 in arancione. Serrata a Pasqua e 209 milioni p… - laquilablog : +++Pasqua 2021 zona rossa, ecco il decreto #COVID19 via @laquilablog -