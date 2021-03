Covid, variante indiana in Italia, il virologo: “Bisogna indagare meglio” (Di venerdì 12 marzo 2021) Covid, in Italia sono in aumento i casi di variante indiana, gli ultimi due sono stati riscontrati a Firenze: le parole dell’infettivologo Menichetti. Nuovi casi della variante indiana del Covid in Italia (pixabay)Nuovi casi della variante indiana del Covid 19 in Italia: sono stati riscontrati due nuovi casi di questa particolare variante a Firenze. Al momento nel nostro paese ci sono circa 347 casi di questa variante, come ha dichiarato Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei medici. A Firenze, i due soggetti positivi sono un uomo non vaccinato e un’infermiera che al contrario, sembra avesse già ricevuto le due dosi del vaccino Pfizer. Tra i due ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 12 marzo 2021), insono in aumento i casi di, gli ultimi due sono stati riscontrati a Firenze: le parole dell’infettivologo Menichetti. Nuovi casi delladelin(pixabay)Nuovi casi delladel19 in: sono stati riscontrati due nuovi casi di questa particolarea Firenze. Al momento nel nostro paese ci sono circa 347 casi di questa, come ha dichiarato Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei medici. A Firenze, i due soggetti positivi sono un uomo non vaccinato e un’infermiera che al contrario, sembra avesse già ricevuto le due dosi del vaccino Pfizer. Tra i due ...

