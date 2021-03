Covid Usa, Biden annuncia: “Tutti gli adulti vaccinati entro 1 maggio” (Di venerdì 12 marzo 2021) Tutti gli adulti americani vaccinati contro al Covid entro l’1 maggio, lo annuncia il presidente Usa, Joe Biden, pronto a sconfiggere il virus. Torna a parlare alla nazione Joe Biden che parla ai cittadini degli Usa e assicura che Tutti gli adulti potranno vaccinarsi contro il Covid entro il 1 maggio. Un annuncio arrivato prima L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 12 marzo 2021)gliamericanicontro all’1, loil presidente Usa, Joe, pronto a sconfiggere il virus. Torna a parlare alla nazione Joeche parla ai cittadini degli Usa e assicura cheglipotranno vaccinarsi contro ilil 1. Un annuncio arrivato prima L'articolo proviene da Inews.it.

