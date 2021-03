Covid, ultime notizie. Speranza: vaccini sicuri, 400mila dosi negli ultimi 2 giorni. LIVE (Di venerdì 12 marzo 2021) "In Italia tutti i vaccini utilizzati sono efficaci e sicuri e il vaccino è l'arma fondamentale che abbiamo per superare questa fase" ha detto il ministro della Salute. Attesa per la decisione sulla nuova stretta alle misure anti-Covid. L'ipotesi è che da lunedì entrino in zona rossa tutte le regioni eccetto Sardegna, Sicilia, Calabria e Umbria; in bilico il Lazio, che potrebbe diventare arancione. E si va verso un inasprimento dei controlli sugli spostamenti. Il tasso di positività nazionale sale intanto al 6,9% Leggi su tg24.sky (Di venerdì 12 marzo 2021) "In Italia tutti iutilizzati sono efficaci ee il vaccino è l'arma fondamentale che abbiamo per superare questa fase" ha detto il ministro della Salute. Attesa per la decisione sulla nuova stretta alle misure anti-. L'ipotesi è che da lunedì entrino in zona rossa tutte le regioni eccetto Sardegna, Sicilia, Calabria e Umbria; in bilico il Lazio, che potrebbe diventare arancione. E si va verso un inasprimento dei controlli sugli spostamenti. Il tasso di positività nazionale sale intanto al 6,9%

