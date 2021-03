Covid | stretta contro risalita contagi | ecco le misure dell’Italia in rosso

(Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA – L’Italia torna ‘in rosso’, meno di un mese prima delle festività pasquali. Se i dati del Comitato tecnico scientifico sull’andamento del contagio verranno confermati solo poche regioni sfuggiranno alla nuova classificazione – con un’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza – in base al livello di rischio. Tre o quattro – Valle d’Aosta, Calabria, Sicilia, Sardegna – si manterranno fuori dall’area sottoposta a maggiori limitazioni – quella arancione e rossa – per le altre scatteranno le regole previste dal dpcm 2 marzo. Ad estenderle, prevedendo inoltre un adeguamento, sarà un decreto legge approvato in consiglio dei ministri domani mattina, subito dopo la cabina di regia con le regioni.

