Covid: Speranza chiama Fontana, ufficiale zona rossa da lunedì in Lombardia (Di venerdì 12 marzo 2021) Milano, 12 mar. (Adnkronos) - Secondo quanto si apprende, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha chiamato poco fa presidente della Lombardia, Attilio Fontana, confermando il passaggio in zona rossa della Lombardia da lunedì 15 marzo. La decisione, che non era ancora ufficiale, era largamente attesa dal presidente, che in giornata aveva pronosticato il passaggio dall'arancione rafforzato al rosso. Da lunedì, di conseguenza, in Lombardia chiuderanno oltre alle scuole i negozi e i parrucchieri, secondo le nuove regole del decreto varato dal Governo. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Milano, 12 mar. (Adnkronos) - Secondo quanto si apprende, il ministro della Salute, Roberto, hato poco fa presidente della, Attilio, confermando il passaggio indellada15 marzo. La decisione, che non era ancora, era largamente attesa dal presidente, che in giornata aveva pronosticato il passaggio dall'arancione rafforzato al rosso. Da, di conseguenza, inchiuderanno oltre alle scuole i negozi e i parrucchieri, secondo le nuove regole del decreto varato dal Governo.

