Covid: Speranza chiama Fontana, ufficiale zona rossa da lunedì in Lombardia (Di venerdì 12 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 12 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: 'Probabili nuove restrizioni, opportuni tempi stretti' #covid - MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: 'Entro l'estate saranno vaccinati tutti gli italiani che lo vorranno' #robertosperanza… - Agenzia_Ansa : Il Covid fa fare un salto indietro alla speranza di vita. Annullati in un anno i progressi compiuti nell'ultimo dec… - Telebari : Il punto di Maddalena Tulanti - Covid, la speranza dei tre giovani alfieri della Repubblica - #Bari #Notizie - advgiornalista : RT @AssoCare: Siamo in piena terza ondata della Pandemia da Coronavirus. Ben 10 regioni finiscono in Zona Rossa. Il resto in Zona Arancione… -