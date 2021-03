Covid, ok dell'Aifa al vaccino monodose di Johnson&Johnson (Di venerdì 12 marzo 2021) Arriva anche il via libera dell'Agenzia italiana del farmaco al vaccino monodose anti - Covid prodotto dall'azienda americana Johnson&Johnson. C'è ora il semaforo verde per immetterlo in commercio e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 12 marzo 2021) Arriva anche il via libera'Agenzia italiana del farmaco alanti -prodotto dall'azienda americana Johnson&Johnson. C'è ora il semaforo verde per immetterlo in commercio e ...

matteosalvinimi : ??Una buona notizia. L'anticorpo monoclonale, prodotto da GSK nello stabilimento di Parma, ha mostrato una riduzione… - Agenzia_Ansa : Commemorazioni in Giappone, seppur su scala limitata a causa dell'emergenza Covid, per il decimo anniversario della… - Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera dell'Aifa al vaccino anti-Covid dell'azienda Johnson & Johnson #ANSA - mirellaladini : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Via libera dell'Aifa al vaccino anti-Covid dell'azienda Johnson & Johnson #ANSA - marisavillani : RT @repubblica: Via libera dell'Aifa al vaccino monodose Johnson & Johnson. E' il quarto contro il Covid in Italia -