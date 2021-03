Covid, oggi si decide sulle nuove misure: si va verso chiusure nei weekend. Dalla Lombardia all’Emilia: ecco chi rischia la zona rossa (Di venerdì 12 marzo 2021) L’attesa è tutta per il Consiglio dei ministri convocato per le 11.30 e nel quale il governo guidato da Mario Draghi dovrà decidere quali misure restrittive adottare ad appena una settimana Dalla firma dell’ultimo provvedimento e con la situazione legata al Covid nel Paese che va sempre più aggravandosi. Si va verso un’Italia a tinte rosse, soprattutto al Nord, e regole più stringenti, come chiesto nei giorni scorsi anche dal comitato tecnico scientifico. Il premier, però, non firmerà un nuovo Dpcm, come aveva fatto la scorsa settimana sulla scia del suo predecessore Giuseppe Conte, ma un decreto che dovrà quindi passare anche dal Parlamento. In mattinata, le nuove misure saranno presentate dal governo a Regioni, Upi e Anci in una riunione informale, in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) L’attesa è tutta per il Consiglio dei ministri convocato per le 11.30 e nel quale il governo guidato da Mario Draghi dovràre qualirestrittive adottare ad appena una settimanafirma dell’ultimo provvedimento e con la situazione legata alnel Paese che va sempre più aggravandosi. Si vaun’Italia a tinte rosse, soprattutto al Nord, e regole più stringenti, come chiesto nei giorni scorsi anche dal comitato tecnico scientifico. Il premier, però, non firmerà un nuovo Dpcm, come aveva fatto la scorsa settimana sulla scia del suo predecessore Giuseppe Conte, ma un decreto che dovrà quindi passare anche dal Parlamento. In mattinata, lesaranno presentate dal governo a Regioni, Upi e Anci in una riunione informale, in ...

