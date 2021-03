Covid, Oggi il Consiglio dei Ministri sulla nuova stretta, 16 regioni verso il rosso (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma - Dovrebbe svolgersi alle 9.30 un incontro tra il governo e le regioni. E' stata poi convocata per le 11.30 la riunione del Consiglio dei Ministri sulle nuove misure per il contrasto al Covid. Alle 15 invece è atteso l'intervento del premier Mario Draghi al centro vaccinale di Fiumicino. La corsa del Covid non si arresta e l'Italia diventa rossa: da lunedì la maggior parte delle regioni, potrebbero essere 16, sarà di fatto in lockdown, con le scuole di ogni ordine e grado in didattica a distanza, bar, ristoranti e negozi chiusi, possibilità di uscire da casa solo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità, nessuna possibilità di andare a trovare parenti e amici una volta al giorno. A certificare il nuovo peggioramento della situazione in tutto ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma - Dovrebbe svolgersi alle 9.30 un incontro tra il governo e le. E' stata poi convocata per le 11.30 la riunione deldeisulle nuove misure per il contrasto al. Alle 15 invece è atteso l'intervento del premier Mario Draghi al centro vaccinale di Fiumicino. La corsa delnon si arresta e l'Italia diventa rossa: da lunedì la maggior parte delle, potrebbero essere 16, sarà di fatto in lockdown, con le scuole di ogni ordine e grado in didattica a distanza, bar, ristoranti e negozi chiusi, possibilità di uscire da casa solo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità, nessuna possibilità di andare a trovare parenti e amici una volta al giorno. A certificare il nuovo peggioramento della situazione in tutto ...

