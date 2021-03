Covid, Oggi il Consiglio dei Ministri sulla nuova stretta, 16 regioni verso il rosso (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma - Dovrebbe svolgersi alle 9.30 un incontro tra il governo e le regioni. E' stata poi convocata per le 11.30 la riunione del Consiglio dei Ministri sulle nuove misure per il contrasto al Covid. Alle 15 invece è atteso l'intervento del premier Mario Draghi al centro vaccinale di Fiumicino. La corsa del Covid non si arresta e l'Italia diventa rossa: da lunedì la maggior parte delle regioni, potrebbero essere 16, sarà di fatto in lockdown, con le scuole di ogni ordine e grado in didattica a distanza, bar, ristoranti e negozi chiusi, possibilità di uscire da casa solo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità, nessuna possibilità di andare a trovare parenti e amici una volta al giorno. A certificare il nuovo peggioramento della situazione in tutto ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma - Dovrebbe svolgersi alle 9.30 un incontro tra il governo e le. E' stata poi convocata per le 11.30 la riunione deldeisulle nuove misure per il contrasto al. Alle 15 invece è atteso l'intervento del premier Mario Draghi al centro vaccinale di Fiumicino. La corsa delnon si arresta e l'Italia diventa rossa: da lunedì la maggior parte delle, potrebbero essere 16, sarà di fatto in lockdown, con le scuole di ogni ordine e grado in didattica a distanza, bar, ristoranti e negozi chiusi, possibilità di uscire da casa solo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità, nessuna possibilità di andare a trovare parenti e amici una volta al giorno. A certificare il nuovo peggioramento della situazione in tutto ...

Advertising

chetempochefa : Oggi #13marzo ci ha lasciato #RaoulCasadei, scomparso a 83 anni, dopo essere stato ricoverato per covid. Addio al r… - TgLa7 : ??#Covid: oggi in Italia 26.062 casi e 317 morti - RaiNews : Covid: oggi 26.062 nuovi casi e 317 morti - kalyaMail : RT @FmMosca: Il #covid oggi non c’era, inizierà a girare da lunedì ed è per questo che ci SEQUESTRANO da lunedì ?? Non vi sentite un filo de… - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: ?? #Covid #Campania, oggi 2.940 contagi e 23 morti: bollettino -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Oggi Covid Lombardia, oggi 66 morti e 5.809 nuovi contagi. Da lunedì zona rossa Sono 5.809 i nuovi contagi di Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino della Protezione civile di oggi, 13 marzo, pubblicato anche dal ministero della Salute. Si registrano altri 66 morti nella regione, che da lunedì passerà in zona rossa. Salgono così a 29.159 i decessi in Lombardia dall'inizio ...

Fa il vaccino, poi si sente male: un finanziere finisce in coma ...di Taranto ha avuto un malore qualche giorno dopo essersi sottoposto al vaccino anti - Covid . Si ... Oggi pomeriggio, la salma di Stefano Paternò, questo era il suo nome, verrà sottoposta all'autopsia ...

Covid oggi 13 marzo: bollettino contagi Coronavirus. Dati Italia ed Emilia Romagna il Resto del Carlino Covid Lombardia, oggi 66 morti e 5.809 nuovi contagi. Da lunedì zona rossa Sono 5.809 i nuovi contagi di Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino della Protezione civile di oggi, 13 marzo, pubblicato anche dal ministero della Salute. Si registrano altri 66 morti nella.

CASTELFRANCO «Sono stato vaccinato con AstraZeneca. E farò L'INTERVISTACASTELFRANCO «Sono stato vaccinato con AstraZeneca. E farò anche il richiamo. Senza problemi. I vaccini anti-Covid sono stati testati e autorizzati. Sappiamo che ogni farmaco ...

Sono 5.809 i nuovi contagi di Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino della Protezione civile di, 13 marzo, pubblicato anche dal ministero della Salute. Si registrano altri 66 morti nella regione, che da lunedì passerà in zona rossa. Salgono così a 29.159 i decessi in Lombardia dall'inizio ......di Taranto ha avuto un malore qualche giorno dopo essersi sottoposto al vaccino anti -. Si ...pomeriggio, la salma di Stefano Paternò, questo era il suo nome, verrà sottoposta all'autopsia ...Sono 5.809 i nuovi contagi di Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino della Protezione civile di oggi, 13 marzo, pubblicato anche dal ministero della Salute. Si registrano altri 66 morti nella.L'INTERVISTACASTELFRANCO «Sono stato vaccinato con AstraZeneca. E farò anche il richiamo. Senza problemi. I vaccini anti-Covid sono stati testati e autorizzati. Sappiamo che ogni farmaco ...