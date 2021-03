Covid, oggi il Cdm decide sulle nuove misure: arriva la nuova stretta (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Consiglio dei ministri è preceduto da un vertice tra Regioni ed enti locali, i ministri Speranza e Gelmini, e il Cts. Si va verso un'Italia in zona rossa a Pasqua e un nuovo criterio con il quale le regioni entrino automaticamente nella fascia di restrizioni più alta: 250 contagi ogni 100mila abitanti. Il nuovo provvedimento dovrebbe essere un decreto legge e non un Dpcm Leggi su tg24.sky (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Consiglio dei ministri è preceduto da un vertice tra Regioni ed enti locali, i ministri Speranza e Gelmini, e il Cts. Si va verso un'Italia in zona rossa a Pasqua e un nuovo criterio con il quale le regioni entrino automaticamente nella fascia di restrizioni più alta: 250 contagi ogni 100mila abitanti. Il nuovo provvedimento dovrebbe essere un decreto legge e non un Dpcm

