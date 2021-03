Covid, oggi Draghi lancia Piano vaccini. Obiettivo immunizzare italiani entro l’autunno (Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) – Attesa per oggi, presso l’hub dell’aeroporto di Fiumicino, la presentazione del nuovo Piano vaccinale per l’Italia da parte del presidente del Consiglio Mario Draghi. Sul tavolo la strategia rivista alla luce dei ritardi nelle consegne di dosi da parte delle aziende, ma anche a causa del caos e delle disparità tra Regioni. Centrale anche la questione AstraZeneca alla luce dei casi di morte sospetti dopo la somministrazione del vaccino. Tra le priorità del premier figurano il potenziamento l’accelerazione del Piano verso la campagna di massa che si spera di mettere in moto entro aprile, in un lasso di tempo in cui in Italia dovrebbero arrivare decine di milioni di fiale (circa 290mila dosi al giorno, mentre ora se ne iniettano in media 150 mila al giorno). Gli obiettivi – che prevedono ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) – Attesa per, presso l’hub dell’aeroporto di Fiumicino, la presentazione del nuovovaccinale per l’Italia da parte del presidente del Consiglio Mario. Sul tavolo la strategia rivista alla luce dei ritardi nelle consegne di dosi da parte delle aziende, ma anche a causa del caos e delle disparità tra Regioni. Centrale anche la questione AstraZeneca alla luce dei casi di morte sospetti dopo la somministrazione del vaccino. Tra le priorità del premier figurano il potenziamento l’accelerazione delverso la campagna di massa che si spera di mettere in motoaprile, in un lasso di tempo in cui in Italia dovrebbero arrivare decine di milioni di fiale (circa 290mila dosi al giorno, mentre ora se ne iniettano in media 150 mila al giorno). Gli obiettivi – che prevedono ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Italia zona rossa, attesa per nuova stretta Le Regioni dovrebbero cambiare colore, a causa dell'aumento dei contagi di Covid e la diffusione delle varianti, a partire da lunedì. Oggi sarà diffuso il monitoraggio dell'Istituto superiore di ...

Oggi si decide sulla nuova stretta fino a Pasqua E' appena iniziato l'incontro informale in videoconferenza tra governo, Regioni, Anci e Upi sulle nuove misure anti - Covid. Per l'esecutivo partecipano i ministri Gelmini e Speranza. Presenti anche Miozzo, Brusaferro e Locatelli. Alle 11.30 si terrà il Consiglio dei ministri, convocato per esaminare il decreto con ...

Covid oggi: bollettino Coronavirus 12 marzo. Dati sui contagi nelle Marche il Resto del Carlino Covid, oggi Draghi lancia Piano vaccini. Obiettivo immunizzare italiani entro l'autunno (Teleborsa) - Attesa per oggi, presso l'hub dell'aeroporto di Fiumicino, la presentazione del nuovo piano vaccinale per l'Italia da parte del presidente del Consiglio Mario Draghi. Sul tavolo ...

Covid, quali regioni saranno in zona rossa a Pasqua e Pasquetta Tutti gli italiani sono in attesa di scoprire di che colore sarà la rispettiva regione da lunedì 15 marzo. Intanto, l’Ansa ha reso nota ...

