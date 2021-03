Covid nuove misure: via libera al decreto con le nuove misure, Italia in zona rossa a Pasqua (Di venerdì 12 marzo 2021) La giornata di oggi era tra le più attese della settimana: i cittadini cercano di capire da giorni, vista l’impennata di contagi da Covid-19, quale sarebbero state le ulteriori misure scelte dal governo. In questi ultimi minuti, il Cdm ha dato l’ok al al decreto legge con le nuove misure anti Covid. Covid: come scatta la zona rossa Una richiesta del Cts era quella di far scattare la zona rossa tempestivamente, nelle zone in cui i casi aumentavano in fretta superando una soglia limite. Così, da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile, le Regioni che avranno un numero settimanale di casi superiore a 250 ogni 100mila abitanti passeranno automaticamente ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 12 marzo 2021) La giornata di oggi era tra le più attese della settimana: i cittadini cercano di capire da giorni, vista l’impennata di contagi da-19, quale sarebbero state le ulterioriscelte dal governo. In questi ultimi minuti, il Cdm ha dato l’ok al allegge con leanti: come scatta laUna richiesta del Cts era quella di far scattare latempestivamente, nelle zone in cui i casi aumentavano in fretta superando una soglia limite. Così, da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile, le Regioni che avranno un numero settimanale di casi superiore a 250 ogni 100mila abitanti passeranno automaticamente ...

