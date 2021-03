Covid: nel milanese hub vaccinale in un centro commerciale (Di venerdì 12 marzo 2021) Milano, 12 mar. (Adnkronos) - Nel milanese, a Cerro Maggiore, ci si vaccinerà anche in un centro commerciale, il 'Move In', che è anche sede di un cinema multisala della catena The Space. Il nuovo hub vaccinale - a pochi metri da un'uscita autostradale della Milano-Laghi - sarà inaugurato alle 9 lunedì prossimo, alla presenza del presidente della Lombardia, Attilio Fontana, e del sindaco di Cerro Maggiore, Giuseppina Berra. Il nuovo hub vaccinale extraospedaliero di Asst Milano Ovest si trova al piano biglietteria del cinema del complesso commerciale "ed è il primo della provincia di Milano in collaborazione pubblico-privato", spiega una nota. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Milano, 12 mar. (Adnkronos) - Nel, a Cerro Maggiore, ci si vaccinerà anche in un, il 'Move In', che è anche sede di un cinema multisala della catena The Space. Il nuovo hub- a pochi metri da un'uscita autostradale della Milano-Laghi - sarà inaugurato alle 9 lunedì prossimo, alla presenza del presidente della Lombardia, Attilio Fontana, e del sindaco di Cerro Maggiore, Giuseppina Berra. Il nuovo hubextraospedaliero di Asst Milano Ovest si trova al piano biglietteria del cinema del complesso"ed è il primo della provincia di Milano in collaborazione pubblico-privato", spiega una nota.

