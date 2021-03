Covid: militare morto, pm 'accertamenti senza guardare in faccia nessuno, no allarmismi'/Adnkronos (3) (Di venerdì 12 marzo 2021) (Adnkronos) - E poi il magistrato sottolinea ancora: "Chiunque dica che c'è una correlazione certa tra il vaccino e la morte del sottufficiale dice una sciocchezza, l'indagine viene fatta anche per questo". "La cosa fondamentale è che la campagna vaccinale non ha ragione di interrompersi sulla base di questa indagine - spiega - Se si volesse iniziare a dubitare della campagna vaccinale sulla base di quello che è successo, sarebbe grave. Finora non lo sappiamo quello che è accaduto. La cosa certa è che il lotto oggetto di questi fatti è stato sequestrato". Complessivamente sono state sequestrate 215 mila dosi su 250 mila in tutta Italia. Cosa si aspetta la Procura da questa inchiesta? "Che possa stabilire come è morto Paternò - dice - perché secondo me uno dei lasciti più devastanti della pandemia è che stiamo perdendo la sensibilità verso la morte. Era ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) () - E poi il magistrato sottolinea ancora: "Chiunque dica che c'è una correlazione certa tra il vaccino e la morte del sottufficiale dice una sciocchezza, l'indagine viene fatta anche per questo". "La cosa fondamentale è che la campagna vaccinale non ha ragione di interrompersi sulla base di questa indagine - spiega - Se si volesse iniziare a dubitare della campagna vaccinale sulla base di quello che è successo, sarebbe grave. Finora non lo sappiamo quello che è accaduto. La cosa certa è che il lotto oggetto di questi fatti è stato sequestrato". Complessivamente sono state sequestrate 215 mila dosi su 250 mila in tutta Italia. Cosa si aspetta la Procura da questa inchiesta? "Che possa stabilire come èPaternò - dice - perché secondo me uno dei lasciti più devastanti della pandemia è che stiamo perdendo la sensibilità verso la morte. Era ...

