Covid, le regioni verso il cambio di colore: nuove zone rosse (Di venerdì 12 marzo 2021) Alessandro Nunziati Con l’avvicinarsi del lunedì, inizia già a prendere forma la geografia delle fasce di rischio con i cambi di colore delle regioni italiane. In anticipo rispetto al report sul monitoraggio settimanale, l’Istituto Superiore di Sanità ha già comunicato che una regione passerà in zona rossa. Altre, invece, rischiano. Secondo gli ultimi dati, infatti, tutta Italia sarà Improntaunika.it - Upday News. Leggi su improntaunika (Di venerdì 12 marzo 2021) Alessandro Nunziati Con l’avvicinarsi del lunedì, inizia già a prendere forma la geografia delle fasce di rischio con i cambi didelleitaliane. In anticipo rispetto al report sul monitoraggio settimanale, l’Istituto Superiore di Sanità ha già comunicato che una regione passerà in zona rossa. Altre, invece, rischiano. Secondo gli ultimi dati, infatti, tutta Italia sarà Improntaunika.it - Upday News.

