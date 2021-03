Covid, la situazione va peggiorando: tremila italiani in terapia intensiva. Da ieri altri 26.824 nuovi contagi (Di venerdì 12 marzo 2021) A questo punto non ci rimane altro che ‘gioire’ (nonostante le sciagure soprattutto economiche che ne deriveranno) ma, vista la situazione sanitaria nel Paese, a questo punto ben venano le muove misure restrittive, in vigore da lunedì prossimo. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti eseguiti 369.636 ‘tamponi misto’ (molecolari ed antigenici calcolati insieme), dai quali sono stati individuati altri 26.824 nuovi contagi, che hanno portato l’indice di positività al 7,25%. Inoltre illustra il report quotidiano stilato dal ministero della Salute, nel Paese gli attualmente positivi (ma non necessariamente tutti ‘malati’), oggi sono 509.31. Fa rabbrividire poi il ‘record negativo’ registrato da ieri in Lombardia, dove sono stati censiti qualcosa come 6.262 nuovi contagi. ... Leggi su italiasera (Di venerdì 12 marzo 2021) A questo punto non ci rimane altro che ‘gioire’ (nonostante le sciagure soprattutto economiche che ne deriveranno) ma, vista lasanitaria nel Paese, a questo punto ben venano le muove misure restrittive, in vigore da lunedì prossimo. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti eseguiti 369.636 ‘tamponi misto’ (molecolari ed antigenici calcolati insieme), dai quali sono stati individuati26.824, che hanno portato l’indice di positività al 7,25%. Inoltre illustra il report quotidiano stilato dal ministero della Salute, nel Paese gli attualmente positivi (ma non necessariamente tutti ‘malati’), oggi sono 509.31. Fa rabbrividire poi il ‘record negativo’ registrato dain Lombardia, dove sono stati censiti qualcosa come 6.262. ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, in aumento la pressione sugli ospedali: la situazione nelle regioni. I DATI - borghi_claudio : Situazione fuori controllo? A Milano ormai da molti giorni mortalità totale sotto la media del quinquennio preceden… - TgLa7 : #Covid: Ordine Medici, Piemonte sia subito zona rossa. 'Intervenire quando situazione fuori controllo non serve' - RosannaVaroli : RT @oss_romano: #12marzo #primapagina Il #Brasile sta affrontando una nuova ondata di contagi da #COVID19, più virulenta e letale per la pe… - Marilenapas : RT @SkyTG24: Covid, in aumento la pressione sugli ospedali: la situazione nelle regioni. I DATI -